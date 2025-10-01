Galatasaray Şampiyonlar Ligi Puan Durumu | Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray kaçıncı sırada, puanı kaç?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni Liverpool karşılaşmasıyla hareketlendi. Türk temsilcisi, Devler Ligi’nin 2. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İngiliz devi Liverpool’u mağlup ederek turnuvada büyük bir başlangıca imza attı. Futbolseverler, bu önemli galibiyet sonrası Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve sarı-kırmızılı ekibin sıralamasını merak ediyor. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve güncel tablo…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Liverpool’u yenerek 3 puan alan Galatasaray, ilk galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla 18. sıraya yükseldi. 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında elde edilen bu kritik başarı, Galatasaray’ın Avrupa’daki iddiasını artırırken taraftarına da büyük umut verdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN SIRALAMASI GÜNCEL

1 - Bayern Münih - 6

2 - Real Madrid - 6

3 - Inter - 6

4 - Tottenham - 4

5 - PSG - 3

6 - Atletico Madrid - 3

7 - Marsilya - 3

8 - Sporting Lizbon - 3

9 - Club Brugge - 3

10 - Royale Union Saint-Gilloise - 3

18 - Galatasaray - 3