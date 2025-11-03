Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sınavında

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynama başarısı gösteren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yarın E Grubu'nun dördüncü hafta maçında Würzburg Baskets'le karşılaşacak

Spor
  • 03.11.2025 16:14
  • Giriş: 03.11.2025 16:14
  • Güncelleme: 03.11.2025 16:19
Kaynak: AA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sınavında
AA

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.

Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon bu turnuvada final oynama başarısı göstermişti.

BirGün'e Abone Ol