Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında İsviçre takımı Young Boys’u konuk etti. İstanbul’da, RAMS Park'ta saat 22:00’de başlayan maçı, Norveçli hakem Espen Eskås yönetti.

Konuk takım Young Boys 87.dakikada Alan Virginius’un attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında, Young Boys’a 1 -0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

İsviçre’de deplasanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, sahasında da 1-0 mağlup oldu. Totalde, Young Boys’a 4- 2 yenilen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.