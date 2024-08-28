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Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys ekibiyle karşı karşıya geldi. Sahsında, Young Boys’a 1- 0 yenilen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Spor
  • 28.08.2024 00:27
  • Giriş: 28.08.2024 00:27
  • Güncelleme: 28.08.2024 00:28
Kaynak: ANKA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
FOTOĞRAF: ANKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında İsviçre takımı Young Boys’u konuk etti. İstanbul’da, RAMS Park'ta  saat 22:00’de başlayan maçı, Norveçli hakem Espen Eskås yönetti.

Konuk takım Young Boys 87.dakikada Alan Virginius’un attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında, Young Boys’a 1 -0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

İsviçre’de deplasanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, sahasında da 1-0 mağlup oldu. Totalde, Young Boys’a  4- 2 yenilen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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