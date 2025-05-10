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Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 21:59
  • Giriş: 10.05.2025 21:59
  • Güncelleme: 10.05.2025 21:59
Kaynak: İHA
Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de gelecek hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oldu. Mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86’ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.
Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor’u ağırlayacak.

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