Galatasaray şampiyonluğu Yenikapı'da kutlayacak

Süper Lig’de sezonun bitimine üç hafta kala zirvede yer alan Galatasaray’da gözler yalnızca sahaya değil, olası şampiyonluk kutlamalarına da çevrildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kutlamaları Yenikapı’da gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı.

DETAYLI PLANLAMA

Geçen sezon olumsuz hava koşulları nedeniyle organizasyonda aksaklıklar yaşayan Galatasaray yönetimi, bu kez daha detaylı bir planlama üzerinde çalışıyor.

Amaç hem organizasyon kalitesini artırmak hem de taraftarların daha sorunsuz bir kutlama deneyimi yaşamasını sağlamak.

Kulüp kaynaklarına göre, olası şampiyonluk halinde Yenikapı’da geniş katılımlı ve daha kontrollü bir organizasyon düzenlenmesi hedefleniyor.