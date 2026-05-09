Galatasaray şampiyonluk için Antalya karşısında: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray, Antalyaspor karşısında galip gelmesi durumunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, son haftalarda dalgalı sonuçlar alsa da kritik viraja avantajlı girdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında alınan ağır yenilginin ardından ligde Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliği yaşayan Galatasaray, daha sonra Gençlerbirliği ve Fenerbahçe galibiyetleriyle toparlandı. Ancak son haftada Samsunspor deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyet moralleri bozdu.

GÜNAY GÜVENÇ KADRODA YOK

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç forma giyemeyecek. Sarı kart sınırında bulunan Eren Elmalı ile Roland Sallai ise kart görmeleri halinde son haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray, Süper Lig’de RAMS Park’ta çıktığı son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise İstanbul deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor. 29 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Akdeniz temsilcisi, dış sahada oynadığı son 10 lig maçında galibiyet elde edemedi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.

Öte yandan Victor Osimhen, Antalyaspor’a karşı gösterdiği performansla öne çıkıyor. Nijeryalı yıldız, rakibine karşı oynadığı 3 maçta 5 gol kaydetti.