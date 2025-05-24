Galatasaray Şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray Yenikapı Kutlaması töreni programı

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 25. şampiyonluğu büyük bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kutlama töreninin 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Özbek yaptığı açıklamada, "Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planlıyoruz. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ 2 GÜN SÜRECEK

Kutlama programı yalnızca 25 Mayıs Pazar günüyle sınırlı değil. Etkinlikler 24 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. Gün boyunca kurulan Fan Zone alanlarında çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Akşam 22.00’ye kadar sürecek etkinliklerde Göztepe – Galatasaray maçı da dev ekranda izlenebilecek.

25 MAYIS PAZAR: ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Asıl kutlama töreni 25 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu etkinliğe yalnızca GS Plus uygulamasına sahip taraftarlar katılabilecek. GS Premium üyeleri için ise sahne önünde 30 bin kişilik özel bir alan ayrılacak.

Galatasaray futbol takımı, şampiyonluk kutlamasına Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek Sarayburnu’na ulaşacak. Ardından bir Boğaz Turu ile tekneyle Yenikapı’ya geçilecek.

KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Kutlamanın en heyecanlı anı olan kupa seremonisi, Pazar akşamı saat 21.00 sularında gerçekleştirilecek. Etkinlikte ayrıca 5 yıldız temalı özel bir sahne kurulacak.