Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Derbi öncesinde Fenerbahçe’nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

HEDEF GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılılar derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Seyircisi önünde oynayacağı derbiye 3 parolasıyla çıkacak Galatasaray’da, Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle şampiyon olmak istediğini söyledi.

GALATASARAY’IN KOZU GOL KRALI MAURO ICARDİ

Galatasaray’da, Fenerbahçe derbisinde gözler Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’de olacak. Attığı 23 golle krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko’nun önünde zirvede bulunan Icardi, son haftalarda attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan RAMS Park’ta son olarak Sivasspor’u evinde yendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan da 3 puan ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 24

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de son 24 müsabakada kaybetmedi. En son Hatayspor’a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra mücadele ettiği 24 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca 17 maçtır da üstü üste sahadan 3 puanla ayrıldı. Aslan yediği 24 golle de ligde kalesinde en az gol gören takım konumunda yer alıyor.

Galatasaray’da, Fenerbahçe derbisi öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcu sarı kart görmeleri durumda son haftadaki Konyaspor maçında oynayamayacak.

Sarı-kırmızılıların derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11’i ile çıkması bekleniyor.