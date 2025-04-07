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Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 14:41
  • Giriş: 07.04.2025 14:41
  • Güncelleme: 07.04.2025 14:41
Kaynak: İHA
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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