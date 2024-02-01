Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 20.00’de Samsunspor’a konuk olacak.
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