Galatasaray - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın sakat ve cezalı oyuncu listesinde kimler bulunuyor? Galatasaray ile Samsunspor arasındaki rekabet geçmişi ne? Galatasaray ligde kaç puan farkla lider? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 05.12.2025 09:25
  • Giriş: 05.12.2025 09:25
  • Güncelleme: 05.12.2025 09:25
Foto: DepoPhotos

Trendyol Süper Lig 2025/26 sezonu 15. haftasında nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, formda ilerleyen Samsunspor’u Rams Park’ta konuk edecek. Maç öncesi iki takımın son durumları, sakat ve cezalı listeleri, puan tablosundaki konumları ve rekabet geçmişi merak konusu oldu. İşte Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - SAMSUNSPOR REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalarda Galatasaray’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

SezonEv SahibiDeplasmanSkor
24/25SamsunsporGalatasaray0-1
24/25GalatasaraySamsunspor1-0
23/24SamsunsporGalatasaray0-2
23/24GalatasaraySamsunspor3-0
11/12SamsunsporGalatasaray2-0
11/12GalatasaraySamsunspor1-0

TRENDYOL SÜPER LİG 2025/26 PUAN DURUMU – İLK 5

SıraTakımOGBMA:YAVP
1Galatasaray14103129:92033
2Fenerbahçe1495031:131832
3Trabzonspor1494125:121331
4Göztepe1475217:71026
5Samsunspor1467120:13725

GALATASARAY – SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistDurum
4Ismail Jakobs26Defans125--Sakat – Baldır
90Wilfried Singo25Defans75-1Sakat – Diz arkası kiriş
17Eren Elmalı25Defans1183-Cezalı – Maçtan men
3Metehan Baltacı23Defans2---Cezalı – Maçtan men
7Roland Sallai28Orta Saha1311-2Cezalı – Kırmızı kart

Galatasaray’da özellikle savunma hattında önemli eksikler dikkat çekiyor. Ismail Jakobs ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezalı durumda. Orta sahada Sallai’nin yokluğu da takım dengesini etkileyebilir.

SAMSUNSPOR – SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistDurum
37Lubomir Satka30Defans1212-1Sakat
2Josafat Mendes23Defans111--Cezalı – Kırmızı kart
10Olivier Ntcham29Orta Saha99--Şüpheli
5Celil Yüksel27Orta Saha116-1Cezalı – Maçtan men
77Afonso Sousa25Orta Saha31--Sakat – Ayak bileği bağ zedelenmesi
70Tanguy Coulibaly24Orta Saha54--Sakat – Antrenman eksiği
99Ebrima Ceesay19Forvet1---Sakat

Samsunspor’da savunmadan orta sahaya kadar geniş bir eksik listesi bulunuyor. Satka ve Ceesay sakat, Mendes ise kırmızı kart cezalısı. Orta sahada Ntcham’ın durumu belirsizliğini korurken, Celil Yüksel cezalı, Afonso Sousa ve Coulibaly sakatlık sebebiyle forma giyemeyebilir.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 5 Aralık Perşembe günü, saat 20.00'de Rams Park’ta oynanacak. Maçın hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

İki takımın son maç sonuçları nasıldı?

Son dört lig maçında Galatasaray tüm karşılaşmaları kazanırken, Samsunspor da istikrarlı bir grafik sergiliyor.

Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma, zirve yarışının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Eksik oyuncular, form durumları ve rekabet geçmişi düşünüldüğünde mücadele yüksek tempoda geçecek gibi görünüyor. Futbolseverler için 5 Aralık akşamı heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor.

