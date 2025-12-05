Galatasaray - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın sakat ve cezalı oyuncu listesinde kimler bulunuyor? Galatasaray ile Samsunspor arasındaki rekabet geçmişi ne? Galatasaray ligde kaç puan farkla lider? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig 2025/26 sezonu 15. haftasında nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, formda ilerleyen Samsunspor’u Rams Park’ta konuk edecek. Maç öncesi iki takımın son durumları, sakat ve cezalı listeleri, puan tablosundaki konumları ve rekabet geçmişi merak konusu oldu. İşte Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili tüm detaylar...
GALATASARAY - SAMSUNSPOR REKABET GEÇMİŞİ
İki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalarda Galatasaray’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor
|24/25
|Samsunspor
|Galatasaray
|0-1
|24/25
|Galatasaray
|Samsunspor
|1-0
|23/24
|Samsunspor
|Galatasaray
|0-2
|23/24
|Galatasaray
|Samsunspor
|3-0
|11/12
|Samsunspor
|Galatasaray
|2-0
|11/12
|Galatasaray
|Samsunspor
|1-0
TRENDYOL SÜPER LİG 2025/26 PUAN DURUMU – İLK 5
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|14
|10
|3
|1
|29:9
|20
|33
|2
|Fenerbahçe
|14
|9
|5
|0
|31:13
|18
|32
|3
|Trabzonspor
|14
|9
|4
|1
|25:12
|13
|31
|4
|Göztepe
|14
|7
|5
|2
|17:7
|10
|26
|5
|Samsunspor
|14
|6
|7
|1
|20:13
|7
|25
GALATASARAY – SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Durum
|4
|Ismail Jakobs
|26
|Defans
|12
|5
|-
|-
|Sakat – Baldır
|90
|Wilfried Singo
|25
|Defans
|7
|5
|-
|1
|Sakat – Diz arkası kiriş
|17
|Eren Elmalı
|25
|Defans
|11
|8
|3
|-
|Cezalı – Maçtan men
|3
|Metehan Baltacı
|23
|Defans
|2
|-
|-
|-
|Cezalı – Maçtan men
|7
|Roland Sallai
|28
|Orta Saha
|13
|11
|-
|2
|Cezalı – Kırmızı kart
Galatasaray’da özellikle savunma hattında önemli eksikler dikkat çekiyor. Ismail Jakobs ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezalı durumda. Orta sahada Sallai’nin yokluğu da takım dengesini etkileyebilir.
SAMSUNSPOR – SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Durum
|37
|Lubomir Satka
|30
|Defans
|12
|12
|-
|1
|Sakat
|2
|Josafat Mendes
|23
|Defans
|11
|1
|-
|-
|Cezalı – Kırmızı kart
|10
|Olivier Ntcham
|29
|Orta Saha
|9
|9
|-
|-
|Şüpheli
|5
|Celil Yüksel
|27
|Orta Saha
|11
|6
|-
|1
|Cezalı – Maçtan men
|77
|Afonso Sousa
|25
|Orta Saha
|3
|1
|-
|-
|Sakat – Ayak bileği bağ zedelenmesi
|70
|Tanguy Coulibaly
|24
|Orta Saha
|5
|4
|-
|-
|Sakat – Antrenman eksiği
|99
|Ebrima Ceesay
|19
|Forvet
|1
|-
|-
|-
|Sakat
Samsunspor’da savunmadan orta sahaya kadar geniş bir eksik listesi bulunuyor. Satka ve Ceesay sakat, Mendes ise kırmızı kart cezalısı. Orta sahada Ntcham’ın durumu belirsizliğini korurken, Celil Yüksel cezalı, Afonso Sousa ve Coulibaly sakatlık sebebiyle forma giyemeyebilir.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 5 Aralık Perşembe günü, saat 20.00'de Rams Park’ta oynanacak. Maçın hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.
İki takımın son maç sonuçları nasıldı?
Son dört lig maçında Galatasaray tüm karşılaşmaları kazanırken, Samsunspor da istikrarlı bir grafik sergiliyor.
Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma, zirve yarışının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Eksik oyuncular, form durumları ve rekabet geçmişi düşünüldüğünde mücadele yüksek tempoda geçecek gibi görünüyor. Futbolseverler için 5 Aralık akşamı heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor.