Galatasaray - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig 2025/26 sezonu 15. haftasında nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, formda ilerleyen Samsunspor’u Rams Park’ta konuk edecek. Maç öncesi iki takımın son durumları, sakat ve cezalı listeleri, puan tablosundaki konumları ve rekabet geçmişi merak konusu oldu. İşte Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - SAMSUNSPOR REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalarda Galatasaray’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Sezon Ev Sahibi Deplasman Skor 24/25 Samsunspor Galatasaray 0-1 24/25 Galatasaray Samsunspor 1-0 23/24 Samsunspor Galatasaray 0-2 23/24 Galatasaray Samsunspor 3-0 11/12 Samsunspor Galatasaray 2-0 11/12 Galatasaray Samsunspor 1-0

TRENDYOL SÜPER LİG 2025/26 PUAN DURUMU – İLK 5

Sıra Takım O G B M A:Y AV P 1 Galatasaray 14 10 3 1 29:9 20 33 2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31:13 18 32 3 Trabzonspor 14 9 4 1 25:12 13 31 4 Göztepe 14 7 5 2 17:7 10 26 5 Samsunspor 14 6 7 1 20:13 7 25

GALATASARAY – SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Durum 4 Ismail Jakobs 26 Defans 12 5 - - Sakat – Baldır 90 Wilfried Singo 25 Defans 7 5 - 1 Sakat – Diz arkası kiriş 17 Eren Elmalı 25 Defans 11 8 3 - Cezalı – Maçtan men 3 Metehan Baltacı 23 Defans 2 - - - Cezalı – Maçtan men 7 Roland Sallai 28 Orta Saha 13 11 - 2 Cezalı – Kırmızı kart

Galatasaray’da özellikle savunma hattında önemli eksikler dikkat çekiyor. Ismail Jakobs ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezalı durumda. Orta sahada Sallai’nin yokluğu da takım dengesini etkileyebilir.

SAMSUNSPOR – SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Durum 37 Lubomir Satka 30 Defans 12 12 - 1 Sakat 2 Josafat Mendes 23 Defans 11 1 - - Cezalı – Kırmızı kart 10 Olivier Ntcham 29 Orta Saha 9 9 - - Şüpheli 5 Celil Yüksel 27 Orta Saha 11 6 - 1 Cezalı – Maçtan men 77 Afonso Sousa 25 Orta Saha 3 1 - - Sakat – Ayak bileği bağ zedelenmesi 70 Tanguy Coulibaly 24 Orta Saha 5 4 - - Sakat – Antrenman eksiği 99 Ebrima Ceesay 19 Forvet 1 - - - Sakat

Samsunspor’da savunmadan orta sahaya kadar geniş bir eksik listesi bulunuyor. Satka ve Ceesay sakat, Mendes ise kırmızı kart cezalısı. Orta sahada Ntcham’ın durumu belirsizliğini korurken, Celil Yüksel cezalı, Afonso Sousa ve Coulibaly sakatlık sebebiyle forma giyemeyebilir.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 5 Aralık Perşembe günü, saat 20.00'de Rams Park’ta oynanacak. Maçın hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

İki takımın son maç sonuçları nasıldı?

Son dört lig maçında Galatasaray tüm karşılaşmaları kazanırken, Samsunspor da istikrarlı bir grafik sergiliyor.

Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma, zirve yarışının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Eksik oyuncular, form durumları ve rekabet geçmişi düşünüldüğünde mücadele yüksek tempoda geçecek gibi görünüyor. Futbolseverler için 5 Aralık akşamı heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor.