Galatasaray, Samsunspor maçına hazır
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 31'inci haftasında yarın saat 20.00’de Samsunspor’a konuk olacak.
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