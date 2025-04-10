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Galatasaray, Samsunspor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 16:02
  • Giriş: 10.04.2025 16:02
  • Güncelleme: 10.04.2025 16:02
Kaynak: DHA
Galatasaray, Samsunspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 31'inci haftasında yarın saat 20.00’de Samsunspor’a konuk olacak.

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