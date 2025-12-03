Giriş / Abone Ol
Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2025 15:14
  • Giriş: 03.12.2025 15:14
  • Güncelleme: 03.12.2025 15:14
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

