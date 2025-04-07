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Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 16:13
  • Giriş: 07.04.2025 16:13
  • Güncelleme: 07.04.2025 16:13
Kaynak: AA
Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, salonda ısınmayla başladı. Sahada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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