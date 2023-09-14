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Galatasaray savunma ve hücum çalıştı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 14:34
  • Giriş: 14.09.2023 14:34
  • Güncelleme: 14.09.2023 14:35
Kaynak: DHA
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Galatasaray savunma ve hücum çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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