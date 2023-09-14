Galatasaray savunma ve hücum çalıştı
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.