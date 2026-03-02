Galatasaray, sekiz futbolcuyu kadroya almadı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor ile oynayacakları maçta sekiz oyuncuyu kadroya almadı. Kulübün sekiz oyuncunun kadroya alınmama sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır."

Kupada daha önce oynadığı üç maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi as oyuncularını riske atmak istemiyor.