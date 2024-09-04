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Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı.

Spor
  • 04.09.2024 22:21
  • Giriş: 04.09.2024 22:21
  • Güncelleme: 04.09.2024 22:31
Kaynak: AA
Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı
AA

Galatasaray'da beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" denildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan ekibinin devreye girdiği ifade edilmişti. Olympiakos'un Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı.

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