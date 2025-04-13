Galatasaray, seride 1-0 öne geçti
Kaynak: DHA
- Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
İSTANBUL, (DHA) - EFELER Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş
GALATASARAY: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu
BAŞANTRENÖR: Umut Çakır
FENERBAHÇE: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin
BAŞANTRENÖR: Slobodan Kovac
SETLER: 25-23, 25-14, 25-23
SÜRE: 96 dakika (33, 27, 36)
(FOTOĞRAFLI)