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Galatasaray, seride 1-0 öne geçti

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 15:54
  • Giriş: 13.04.2025 15:54
  • Güncelleme: 13.04.2025 15:54
Kaynak: DHA
Galatasaray, seride 1-0 öne geçti

- Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

İSTANBUL, (DHA) - EFELER Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

GALATASARAY: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu

BAŞANTRENÖR: Umut Çakır

FENERBAHÇE: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin

BAŞANTRENÖR: Slobodan Kovac

SETLER: 25-23, 25-14, 25-23

SÜRE: 96 dakika (33, 27, 36)

(FOTOĞRAFLI)

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