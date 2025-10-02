Galatasaray, Seyrantepe'de oynadığı derbilerde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlıyor

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Trendyol Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la derbi maçta karşılaşacak Galatasaray, Seyrantepe'de oynadığı maçlarda siyah beyazlılara büyük üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, 4 Ekim Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 16. kez konuk edecek.

Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibiyle tam 15 kez karşılaştı. Söz konusu 15 maçın 11'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

- Seyrantepe'deki ilk derbiyi Galatasaray kazandı

Galatasaray, Seyrantepe'de Beşiktaş'ı konuk ettiği ilk derbiden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 Şubat 2012 tarihinde oynanan karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray'da Johan Elmander 2, Felipe Melo da 1 gol atmıştı. Beşiktaş, İbrahim Toraman ile sarı-kırmızılı futbolcu Semih Kaya'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla 2 gol bulmuştu.

- Siyah-beyazlılar, Seyrantepe'de 8 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla alan Beşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

- Beşiktaş, sadece Şenol Güneş'le RAMS Park'ta kazandı

Beşiktaş, Seyrantepe'de oynanan derbilerde sadece teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başında olduğu maçlarda galibiyet aldı.

Süper Lig'in 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde üst üste 2 kez şampiyon olan Beşiktaş, bu dönemlerde RAMS Park'ta çıktığı iki maçtan da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

- Gollerde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor

RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş da rakibine 12 golle karşılık verdi. Ayrıca RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda sadece 1 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

- En golcü oyuncu Icardi

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Mauro Icardi oldu.

Arjantinli golcü, RAMS Park'taki maçlarda Beşiktaş'ın filelerini 4 kez havalandırdı. Galatasaray'da Icardi'yi bu alanda 2'şer golle Johan Elmander, Fernando Reges, Felipe Melo ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Albert Riera, Emre Çolak, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan, Victor Osimhen ile Davinson Sanchez de siyah-beyazlılara birer gol kaydetti. 6 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Süper Final maçında da Beşiktaşlı Hugo Almeida kendi kalesine gol attı.

Siyah-beyazlılarda ise İbrahim Toraman, Filip Holosko, Tomas Sivok, Mario Gomez, Anderson Talisca, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Rıdvan Yılmaz, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ernest Muçi, RAMS Park'taki derbilerde birer gol kaydetti.

Ayrıca Galatasaraylı Semih Kaya ile Tomas Ujfalusi, söz konusu maçlarda birer kez kendi kalesine gol attı.

- Ryan Babel, eski takımına karşı Seyrantepe'de gol attı

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın kadrosunda yer alırken RAMS Park'ta bir dönem formasını terlettiği Beşiktaş'ın ağlarını havalandırdı.

2016-2017 sezonunun kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Babel, 2019 yılının ocak ayında siyah-beyazlılardan İngiltere ekibi Fulham'a gitti. Hollandalı oyuncu, sonrasında 2019-2020 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye döndü.

Babel, ligin 2020-2021 sezonunun 40. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı iç sahada 3-1 yendiği derbinin 12. dakikasında fileleri havalandırarak eski takımına karşı golünü attı.

- RAMS Park'taki derbiler

RAMS Park'ın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilerin sonuçları şu şekilde: