Galatasaray, sezonu çifte kupa mutluluğuyla kapattı

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapattı.

Tarihinin en kötü sezonunu geçirdikten sonra teknik direktörlüğe eski unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılı kulüp, başarılı performansını sürdürdü. Buruk yönetiminde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Trendyol Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen Galatasaray, bu sezon da zirveyi kaptırmadı.

"Cimbom" Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği sezonda ligde ve kupada şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyon olurken, Türkiye Kupası'nı da 19. kez müzesine götürdü.

- Sezon iyi başlamadı

Galatasaray, çifte kupa zaferiyle sonlandırdığı 2024-2025 sezonuna iyi bir giriş yapamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonu resmi olarak 3 Ağustos 2024'te İstanbul'da Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakayı 5-0 kaybeden Galatasaray, büyük bir hezimet yaşadı.

Süper Kupa mücadelesinin ardından Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaştı. Rakibine deplasmanda 3-2, sahasında ise 1-0 yenilen Galatasaray, "Devler Ligi" bileti alamadı.

Hem Süper Kupa'daki ağır Beşiktaş yenilgisi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidilememe sarı-kırmızılı camiada büyük üzüntüye neden oldu.

- Süper Lig'de ilk 27 maçında yenilmedi

Sezona Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi hezimetleriyle giren Galatasaray, Süper Lig'de ise istikrarlı bir performans sergiledi.

Ligde ilk 2 hafta averajla liderliği Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada zirveye yerleşti. Sonrasında liderlik koltuğunu hiç bırakmayan Galatasaray, sezonu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde şampiyon tamamladı.

Galatasaray, şampiyonluğa giden yolda ligin ilk 27 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu bölümde 22 galibiyet, 5 beraberlik alan "Cimbom" ilk ve tek mağlubiyetini 29. haftada Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Beşiktaş yenilgisi sonrasında çıktığı 8 maçı da kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, sezonu 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı.

- Okan Buruk-Mourinho rekabeti sezona damga vurdu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun rekabeti dikkati çekti.

Galatasaray, sezona üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girdi. Ligde 10 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe ise dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

İki teknik direktörün zaman zaman sertleşen ve saha dışına taşan rekabetinde gülen taraf Okan Buruk oldu. İki teknik adam, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Okan Buruk, ligde birer galibiyet ve beraberlik alırken, kupada da kazanan taraf oldu.

- İki sezon üst üste 90 puanı geçti

Son 3 sezonda birçok rekor kıran Galatasaray, bu sezon bunlara bir yenisini ekledi.

Geçen sezon 102 puanla Süper Lig'de rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da 95 puan topladı. Galatasaray, böylece Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım oldu.

Geçen sezon 33 galibiyetle sezonu tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 30 maç kazanarak lig tarihinde üst üste 2 sezon 30 galibiyete ulaşan ilk takım ünvanını da aldı.

- Transfere yaklaşık 61 milyon avro harcadı

Galatasaray, bu sezon çifte kupayla kapattığı sezonda transfere yaklaşık 61 milyon avro harcama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya 18 milyon avro ödeyerek kulüp rekoru kırdı. Galatasaray, Elias Jelert'i 9, Carlos Cuesta'yı 8, Roland Sallai'yi 6, Ahmed Kutucu'yu 5,962, Eren Elmalı'yı 3,5, Mario Lemina'yı 2,5 milyon avroya kadrosuna kattı. "Cimbom" Alvaro Morata'nın kiralanması için 6, Przemyslaw Frankowski ve Ismail Jakobs'un kiralanması için ise birer milyon avro ödedi.

Jakobs'un zorunlu 8 milyon, Frankowski'nin de şarta bağlı 7 milyon avroluk satın alma maddeleri bulunuyor. Galatasaray, istemesi durumunda 8 milyon avro ödeyerek Morata'nın bonservisini alabilecek.

Transferde bonservis ve kiralama ücretleri için kasasından 60 milyon 962 bin avro para çıkan sarı-kırmızılı ekip, oyuncu satışı ve kiralama ücretlerinden ise 40 milyon 350 bin avro gelir elde etti.

- Osimhen sezonun flaş transferi oldu

Süper Lig'de sezona Nijeryalı yıldız Victor Osimhen damga vurdu.

Galatasaray, sezon başında kulübü Napoli ile sorunlar yaşayan ve Avrupa ile Arap Yarımadası'na transferi küçük pürüzler nedeniyle gerçekleşmeyen Osimhen'i sürpriz şekilde kiraladı.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta 26 gol atan Osimhen, Türkiye Kupası'nda ise 4 müsabakada 5 kez fileleri sarstı. Nijeryalı yıldız, şampiyonlukta ve kazanılan Türkiye Kupası'nda başrolü oynadı.

- Formasına beşinci yıldızı taktı

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk futbolunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ipi önde göğüsleyerek üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı. Rakipleri Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a ise 9 şampiyonluk fark atan Galatasaray, açık ara Türk futbolunun en başarılı takımı oldu.

Galatasaray, ligde kazandığı 25. şampiyonluk için formasında 5 yıldız taşımaya hak kazanan ilk takım ünvanını elde etti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üçer, Trabzonspor'un ise 1 yıldızı bulunuyor.

- Avrupa'da hedeflerine ulaşamadı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Avrupa'da ise hedeflerini gerçekleştiremedi.

Sezon başında Young Boys'a 2 maçta da yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen sarı-kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanan "Kupa 2"ye iyi başlayan "Cimbom" ilk 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Bu performans Galatasaray camiasında final hayalleri kurulmasını sağladı. Sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 müsabakada ise 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, kendisine göre daha güçsüz kadroları bulunan RFS, Malmö ve Dinamo Kiev ile berabere kalarak ilk 8 şansını kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa'ya veda etti.