Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek.

- Kupada rakipsiz

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi.

"Cimbom" 63'üncüsü oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor.

Galatasaray, ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

- Beş sezondur kupaya hasret

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk hasreti yaşıyor.

Kupada son zaferini 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında çeyrek final, 2021-2022 sezonunda ise 5. turdan öteye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor.

- Süper Lig'de şampiyonluğa gidiyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, 35 hafta sonunda ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi.

Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

- Beşinci yıldızı çok istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması halinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylelikle formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.