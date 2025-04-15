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Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 15.04.2025 20:12
  • Giriş: 15.04.2025 20:12
  • Güncelleme: 15.04.2025 20:13
Kaynak: AA
Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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