Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.