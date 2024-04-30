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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 21:42
  • Giriş: 30.04.2024 21:42
  • Güncelleme: 30.04.2024 21:42
Kaynak: İHA
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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