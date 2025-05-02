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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 19:42
  • Giriş: 02.05.2025 19:42
  • Güncelleme: 02.05.2025 19:42
Kaynak: DHA
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 34'üncü haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00’da Sivasspor’u konuk edecek.

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