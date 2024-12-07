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Galatasaray, Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 14:01
  • Giriş: 07.12.2024 14:01
  • Güncelleme: 07.12.2024 14:01
Kaynak: AA
Galatasaray, Sivasspor maçına hazır

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün Sivas'a gidecek.

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