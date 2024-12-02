Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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Süper Lig’in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına 4 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.