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Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 20:42
  • Giriş: 30.04.2025 20:42
  • Güncelleme: 30.04.2025 20:42
Kaynak: AA
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarınki idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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