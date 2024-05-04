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Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 22:40
  • Giriş: 04.05.2024 22:40
  • Güncelleme: 04.05.2024 22:40
Kaynak: AA
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

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