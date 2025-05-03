Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Zirvede fark 8'e çıktı

Trendyol Süper Lig’in 34’ncü haftasında lider Galatasaray, sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 9’da Torreira, 15 ve 31’de Osimhen ve 21’de Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Sivasspor’un tek golü 33’de Rey Manaj’dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 83’e çıkardı. Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

Bu galibiyetle Galatasaray, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesi maç fazlasıyla puan farkını 8’e yükseltti.

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Bodrum FK’yı konuk edecek.