Galatasaray, Sivasspor’a 6 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1’lik skorla kazandı. Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan maçta 3-2’lik skorla rakibine mağlup olan Aslan daha sonra kaybetmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.