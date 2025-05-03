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Galatasaray, Sivasspor’a 6 maçtır kaybetmiyor

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 21:23
  • Giriş: 03.05.2025 21:23
  • Güncelleme: 03.05.2025 21:23
Kaynak: İHA
Galatasaray, Sivasspor’a 6 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1’lik skorla kazandı. Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan maçta 3-2’lik skorla rakibine mağlup olan Aslan daha sonra kaybetmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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