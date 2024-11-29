Galatasaray, son 3 haftaya girilen Avrupa Ligi'nde zirve takibini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Son 2 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'de namağlup ünvanlı tek takım olan sarı-kırmızılılar, 13. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider geçti. Galatasaray, önemli hedefler belirlediği UEFA Avrupa Ligi'ne de kayıpsız devam etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'nde 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni lig formatında 11 puanla haftayı 4. sırada bitirdi. "Kupa 2"de öncelikli hedef olarak ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmek olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, son 3 maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla deplasmanda İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray, bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak istiyor.