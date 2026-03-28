Galatasaray son saniyede kazandı: Blok galibiyeti getirdi

Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Erokspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan, son anlarda gelen kritik savunma hamlesiyle Galatasaray oldu.

Karşılaşmanın son bölümüne kadar dengede giden oyunda iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, son hücumda Freddie Gillespie’nin yaptığı blok sonucu belirledi ve sarı-kırmızılı ekip parkeden 86-85 galip ayrıldı.

GALATASARAY 14'ÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Galatasaray derecesini 14 galibiyet, 10 mağlubiyete yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçta Bursaspor’u konuk edecek. Aynı dereceye gelen Erokspor ise haftayı Türk Telekom deplasmanında tamamlayacak.

Galatasaray cephesinde Jerome Robinson Jr. 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Errick McCollum 15 sayı ve 5 ribauntla katkı verdi. James Palmer Jr. 12 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle öne çıkarken, Rıdvan Öncel ve Muhsin Yaşar da 11’er sayıyla mücadele etti.

Erokspor’da ise Jordon Crawford 28 sayı, 9 asistle dikkat çekerken, Petr Cornelie 23 sayı üretti. Egehan Arna 10 sayı ve 6 ribauntluk performans sergilerken, Jermaine Love 7 sayıda kaldı.