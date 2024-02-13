Galatasaray - Sparta Prag maçına İspanyol hakem
Kaynak: DHA
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü evinde Sparta Prag'ı konuk edeceği karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernadez yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, perşembe günü Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernadez düdük çalacak.
Hernadez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.
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