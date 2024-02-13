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Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Spor
  • 13.02.2024 12:45
  • Giriş: 13.02.2024 12:45
  • Güncelleme: 13.02.2024 12:47
Kaynak: AA
Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

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