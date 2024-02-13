Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Kaynak: AA
Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.
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