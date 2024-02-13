Galatasaray, Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü sahasında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise futbolcular taktik çalıştı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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