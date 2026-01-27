Galatasaray - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Kupası Kadınlar 25/26 sezonunda heyecan play-off etabıyla sürerken, gözler Galatasaray Daikin – Allianz MTV Stuttgart karşılaşmasına çevrildi. Taraftarlar özellikle “Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta”, “Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda” ve “İlkin Aydın oynayacak mı” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte yaşanan sakatlık gelişmesi maç gündemini belirledi.

CEV KUPASI GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Organizasyon: CEV Kupası Kadınlar 25/26

CEV Kupası Kadınlar 25/26 Tur: Play-off – İlk maç

Play-off – İlk maç Tarih: 27 Ocak 2026 Salı

27 Ocak 2026 Salı Saat: 19.30

19.30 Salon: Burhan Felek Spor Salonu

“Galatasaray voleybol maçı bugün mü” sorusunun yanıtı evet. Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında Alman temsilcisi Stuttgart’ı İstanbul’da konuk edecek.

GALATASARAY DAİKİN’DE İLKİN AYDIN ŞOKU

Karşılaşma öncesi Galatasaray Daikin cephesinde en çok konuşulan konu İlkin Aydın’ın sakatlığı oldu. Kulüpten yapılan resmî açıklamaya göre;

Kaptan İlkin Aydın’ın yapılan kontrollerinde sol quadriceps kasında 2,5 cm kanama ve sağ adductor magnus tendonunda minimal yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan yıldız oyuncunun Stuttgart maçında forma giyip giyemeyeceği, maç saatinde netlik kazanacak.

“İlkin Aydın sakat mı” ve “İlkin Aydın Stuttgart maçında oynayacak mı” aramaları gün boyunca artış gösterirken, teknik ekibin riski maç saatinde değerlendireceği belirtildi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

CEV Kupası play-off turu rövanş karşılaşması, 4 Şubat 2026 tarihinde Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan SCHARRena salonunda oynanacak. İki maç sonunda turu geçen ekip bir üst tura yükselecek.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

“Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda” sorusu da en çok merak edilen başlıklardan biri. Karşılaşmanın tabii spor 5 ekranlarından yayınlanacağı açıklandı. Mücadelenin şifreli ya da şifresiz olup olmayacağı ise maç saatine yakın netlik kazanacak.

Galatasaray - Stuttgart voleybol maçı saat kaçta?

Karşılaşma 27 Ocak 2026 Salı günü saat 19.30’da başlayacak.

Galatasaray - Stuttgart maçı hangi kanalda?

Maç, tabii spor 5 ekranlarından yayınlanacak.

İlkin Aydın Stuttgart maçında oynayacak mı?

İlkin Aydın’ın durumu maç saatinde netleşecek. Karar, son kontrollerin ardından verilecek.

Galatasaray Daikin – Allianz MTV Stuttgart mücadelesi, CEV Kupası play-off turunun en kritik eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar avantajlı bir skor hedeflerken, İlkin Aydın’ın durumu maçın gidişatını doğrudan etkileyebilecek en önemli faktörlerden biri olacak.