Galatasaray suç duyurusunda bulundu

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

Galatasaray harekete geçti. Sarı Kırmızılı kulüp suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü''

SAVCILIK YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları reddetti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur.''