Galatasaray, 'Süper Kupa' hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 31.12.2025 15:50
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üçe üç hücumun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

