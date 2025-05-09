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Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluk için gün sayıyor

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe'nin bu akşam alacağı sonuca göre yarın şampiyonluğunu ilan edebilir - Ligde açık ara şampiyonluk sayısında önde olan Galatasaray, bu sezon da ipi önde göğüslemesi durumunda 25. kez mutlu sona ulaşacak - Galatasaray, formasına 5. yıldızı takacak ilk takım olacak - Futbolcu olarak 7 kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise dördüncü şampiyonluğa çok yaklaştı

Ajans Haberleri
  • 09.05.2025 11:35
  • Giriş: 09.05.2025 11:35
  • Güncelleme: 09.05.2025 11:35
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluk için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon olmaya çok yaklaştı.

Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. "Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.

- Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

- Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonTeknik Direktör
1961-62Gündüz Kılıç
1962-63Gündüz Kılıç
1968-69Toma Kaleperovic
1970-71Brian Birch
1971-72Brian Birch
1972-73Brian Birch
1986-87Jupp Derwall
1987-88Mustafa Denizli
1992-93Karl Heinz Feldkamp
1993-94Rainer Hollmann
1996-97Fatih Terim
1997-98Fatih Terim
1998-99Fatih Terim
1999-00Fatih Terim
2001-02Mircea Lucescu
2005-06Erik Gerets
2007-08Cevat Güler
2011-12Fatih Terim
2012-13Fatih Terim
2014-15Hamza Hamzaoğlu
2017-18Fatih Terim
2018-19Fatih Terim
2022-23Okan Buruk
2023-24Okan Buruk

- Okan Buruk, kişisel müzesine bir kupa daha eklemenin peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

- Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek.

Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

- Altı futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 6'sı, en üst ligde ilk kez şampiyonluk yaşayacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk apoleti takacak.

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