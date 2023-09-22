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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 11:19
  • Giriş: 22.09.2023 11:19
  • Güncelleme: 22.09.2023 11:20
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

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