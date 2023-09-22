Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.