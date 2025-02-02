Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.