Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.