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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 16.01.2025 11:56
  • Giriş: 16.01.2025 11:56
  • Güncelleme: 16.01.2025 11:56
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.

Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı.

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

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