Galatasaray, Süper Lig'de yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.
Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı.
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.