Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 10:20
  • Giriş: 02.11.2023 10:20
  • Güncelleme: 02.11.2023 10:20
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 