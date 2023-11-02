Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.
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