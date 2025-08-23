Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı.

Barış Alper'in yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de henüz netleşmezken temsilcisi Tuncay Maldan da futbolcunun ayrılığına izin verilmediği için Galatasaray Kulübüne tepki göstermişti.

- Son 13 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

LİGDE SON 5 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı tek maçtan kazanarak döndü.

Söz konusu süreçte 14 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.