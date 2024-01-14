Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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