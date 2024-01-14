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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 09:56
  • Giriş: 14.01.2024 09:56
  • Güncelleme: 14.01.2024 09:57
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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