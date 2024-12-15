Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 15.12.2024 12:38
  • Giriş: 15.12.2024 12:38
  • Güncelleme: 15.12.2024 12:38
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

BirGün'e Abone Ol