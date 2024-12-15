Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.
Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.