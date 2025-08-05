Galatasaray, Süper Lig için kadro bildirimi yaptı: Üç isim listede yok

Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonu için kadro bildirimi yaptı. Bildirilen kadroda Victor Nelsson, Carlos Cuesta ile Przemyslaw Frankowski yer almadı.

Spor 05.08.2025 17:26 Giriş: 05.08.2025 17:26

Güncelleme: 05.08.2025 17:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos