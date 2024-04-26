Galatasaray, Süper Lig puan rekorunu egale etti
Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig’de puanını 93’e çıkardı ve lig tarihinde Fenerbahçe’ye ait olan en fazla puan toplama rekorunu egale etti.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor’u 3-0’lık skorla yenerek bir rekoru egale etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 93’e çıkardı. Aslan bu sonuçla Süper Lig’de puan rekorunu egale etti.
3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonunda sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.