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Galatasaray, Süper Lig’e en iyi başlangıcını tekrarladı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 6’da 6 yaptı ve 2009-2010 sezonunda en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:47
  • Giriş: 21.09.2024 23:47
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:47
Kaynak: İHA
Galatasaray, Süper Lig’e en iyi başlangıcını tekrarladı


Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde bu sezon 6. maçından da galip ayrıldı.
2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard döneminde ligde 6’da 6 yaparak başlamıştı ve bu da sarı-kırmızılıların en iyi sezon başlangıcıydı. Okan Buruk’un öğrencileri, Fenerbahçe galibiyetle bu başarıya tekrarladı.

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