Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası'nda finale yükseldi
Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası yarı final rövanşında Litvanya ekibi EVK Zaibas'ı 12-9 mağlup ederek finale yükseldi.
Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı takım, yarı final ilk maçında deplasmanda 9-8 yendiği EVK Zaibas'ı Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda konuk etti.
Karşılaşmadan 12-9 galip ayrılan Galatasaray, adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, finalde AVK Triglav Kranj-Kreuzlingen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Challenger Kupası'nda final müsabakaları, 6-20 Nisan'da oynanacak.