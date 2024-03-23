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Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası yarı final rövanşında Litvanya ekibi EVK Zaibas'ı 12-9 mağlup ederek finale yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 23:55
  • Giriş: 23.03.2024 23:55
  • Güncelleme: 24.03.2024 00:15
Kaynak: AA
Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası'nda finale yükseldi

Sarı-kırmızılı takım, yarı final ilk maçında deplasmanda 9-8 yendiği EVK Zaibas'ı Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda konuk etti.

Karşılaşmadan 12-9 galip ayrılan Galatasaray, adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, finalde AVK Triglav Kranj-Kreuzlingen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Challenger Kupası'nda final müsabakaları, 6-20 Nisan'da oynanacak.

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